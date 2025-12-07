Menu
A Fazenda 17: Dudu Camargo leva bronca da produção após tentar fazer fogueira gigante e quase provocar incêndio

Dudu exagera na lenha, quase causa um incêndio e vira motivo de deboche dentro e fora da sede

Kátia Flávia

07/12/2025 18h30

imagem do whatsapp de 2025 12 07 à(s) 17.55.32 de89ada5

Dudu Camargo leva esporro em A Fazenda 17. (Foto/Reprodução: Record)

Amigas, eu vou trazer esse babado pra vocês porque eu mesma fiquei com o cheirinho de fumaça só de assistir. O Dudu Camargo, nosso fazendeiro que gosta de um holofote, resolveu que ia fazer a maior fogueira da história de A Fazenda.

Só que o bofe não tem limite nem quando o assunto é madeira. Juntou um caminhão de lenha, acendeu tudo e pronto. Em dois minutos, parecia que a sede tava pegando fogo! A Record deve ter sentido a fumaça lá no switcher.

Carol Lekker e Saory até tentaram ajudar, mas logo perceberam que aquilo ia virar uma zona.

A produção deu aquele esporro básico, que a gente não escuta, mas vê a alma da pessoa saindo pelo ouvido.

O coitado do Dudu mudou de humor na hora! Ficou emburrado igual uma criança que perdeu o sorvete.

“Então deixa aí”, ele resmungou. E Carol, Saory e Fabiano caíram direto no deboche.

“Ele é muito sem ouvido”, disse Saory. “Imagina a mãe dele”, completaram. Olha, amigas, eu ouvi daqui a paciência da senhora Camargo pedindo aposentadoria!

