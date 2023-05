“A dor da decepção e da traição não podem me paralisar”, dispara Preta Gil

Cantora enfrenta a luta contra o câncer de intestino e ainda enfrenta o divórcio do seu ex-marido Rodrigo Godoy

Não é de hoje que Preta Gil é usada como um arauto de esperança para as mulheres que sofrem a dor da perda do marido e enfrenta o câncer. A cantora usou suas redes sociais para fazer um agradecimento pela vida e dizer que não deita para os desafios da vida que lhe são impostos.

“Mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito mais não aproveitar a vida, a dor da decepção e da traição não podem me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir”, escreveu.

Na época que o boato de traição vazou nas redes sociais ela chegou a dizer que estava vivendo um pesadelo e não deixou de receber o carinho dos familiares e amigos. Se falamos de força já sabemos que ela tem nome, Preta Gil!