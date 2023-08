A dívida de Belo termina, mas vem com juros por parte de Denilson

Após 22 anos, o cantor colocou fim a briga que corria na justiça diante da dívida que ele tinha com Denilson por causa de um grupo de samba que eles tiveram tempos atrás

Já destrinchei a treta de Denilson e Belo aqui para vocês e dei detalhes de tudo que aconteceu. A história parece que ganhou uma nova vertente quando meu telefone tocou com Léo Dias na linha para me dar detalhes do caso. O jornalista contou que a briga chegou ao fim e o cantor quitou sua dívida.

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram – e portanto não são mais – no campo jurídico”, declarou Denílson.

Ele ainda deu detalhes: “Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… ACABOU!!!”, finalizou.