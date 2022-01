2022 na Globo tem Larissa Manoela, Juma Marruá e novela de dublês com Paola Oliveira. Tá passada?

A Rede Globo publicou sua lista de novelas para o ano de 2022. Entre elas o remake de Pantanal e a estréia de Larissa Manoela.

Tem remake de Pantanal, trama nova de João Emanuel Carneiro e até novela inspirada na vida dos dublês, confira:

Se tem algo bem feito dentro da gama de opções que a Rede Globo oferece, estas são as novelas da casa. As produções são sempre babadeiras, elenco de primeira linha e tramas muito bem costuradas!

Mas fica a curiosidade em saber quais serão as novelas que ganharão as telas deste ano de 2022 não é mesmo? Porque vamos confessar, sempre temos uma preferência por um autor ou atriz e por aí vai…

Leia também Janaina Paschoal questiona eficácia de vacina e é chamada de desonesta por jurista

Foto: Globo

Foto: RD1

Já para fevereiro teremos “Além da Ilusão”, que marcará a estréia de Larissa Manoela na emissora. Até que enfim colocaram Lari em uma trama, a garota atua muito bem, tem uma legião de fãs… Ela interpretará duas irmãs gêmeas que se relacionarão com o personagem de Rafa Vitti (ai… ai…). A trama foi escrita por Alessandra Poggi e se passa nas décadas de 30 e 40. Romantismo pra vida! É disso que a gente precisa Dona Globo!

Uma das tramas mais aguardadas é Pantanal. A vida selvagem em um dos lugares mais bonitos do nosso país será exibida nas telas da Globo. A expectativa é grande viu pessoal e já pudemos conferir o rostinho da nova Juma Marruá em matérias aqui no Jornal de Brasília. Alanis Guillen é a nova aposta para esta trama que ganhará o horário das 21.

Foto: Folha de SP

Em maio bebês, quem ganha o horário das 19hs é a novela “Cara e Coragem”. A produção foi escrita por Claudia Souto e tem Marcelo Serrado e Paola Oliveira no elenco. Aliás, Paola, no meu bairro falam que sou a sua cara (e corpo também)! A novela é inspirada na vida dos dublês. Já sabemos que teremos muitas cenas de ação e adrenalina!

Foto: Gshow

E das novelas nordestinas vocês gostam? Eu confesso que adoro! Pois então, “Mar do Sertão” irá substituir “Além da Ilusão”. A cidade será fictícia, mas a trama se passará no Nordeste, entenderam? O elenco não foi definido ainda e eu acho que Mário Teixeira poderia muito bem me colocar como protagonista, não acham menines?

Outra trama que promete! Olho por Olho de João Emanuel carneiro! O autor coleciona sucessos de audiência e estão aí “Avenida Brasil” e “A Favorita” que não me deixam mentir! De acordo com a coluna da Patrícia Kogut, a protagonista será Regina Casé. Ela será mãe de Sophie Charlotte e de Letícia Colin. Adorei!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Extra

Regina Casé já se tornou a mãe oficial das novelas da casa (risos). Talvez seja por sua ótima interpretação e por conseguir comover a gente em casa! Peguem os lencinhos!