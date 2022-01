10 personalidades que roubaram a cena em Trancoso

Vários famosos participram de festa em Trancoso. Listamos as dez personalidades que se destacaram no evento.

Saiba que foram as 10 personalidades que se destacaram nas festas de Trancoso

Trancoso faz parte do roteiro de festas bombadas e que concentra uma infinidade de famosos que vão até a cidade para aproveitar o melhor do verão, suas praias, gente bonita e claro, suas festas também!

Elegemos as 10 personalidades que mais se destacaram nestes dias de festa! Galera jovem, bonita, bem vestida e claro, dispostas a curtir o paraíso que é Trancoso.

No dia 31 de dezembro, a Praia dos Nativos recebeu um dos eventos mais disputados, a “Grande Virada: Festa Origens”. O cantor Silva, o DJ belga Kolombo e um dos grandes artistas da cena underground brasileira, o DJ Fran Bortolossi, foram os responsáveis por manter a pista animada até a manhã seguinte.

Foto: Diego Nunnes

1 – Bruno Montaleone. O ator foi um dos grandes nomes do ano na mídia por conta de seu personagem Mateus de Verdades Secretas. E bruno estava em Trancoso, todo animado e claro, lindo como nunca!

Foto: Henrique Cabral

2 – Carlinhos Maia. O influenciador é pura diversão e adora um fervo! Sua animação em Trancoso foi visível! Na companhia de seu marido Lucas Guimarães, o casal aproveitou a festa com looks leves com pegada cool!

Foto: Diego Nunnes

3 – Rafa (De Férias com Ex Celebs). O rapaz está sempre nas melhores festas e óbvio que ele iria pra Trancoso, já que a cidade está entre os melhores roteiros do Brasil. Rafa agora está de cabelo rosa e apostou num visual clean para a hora da virada!

Foto: Diego Nunnes

4 – Mariana Nunes. A gata foi na companhia de seu boy, o ator Daniel Rocha. E posso fizer queridos? Olhei e gritei: Gata! A modelo apostou em top e saia, leves mas com alguns detalhes que tiraram o look do senso comum. Amei!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Diego Nunnes

5 – Silva. Ele não podia faltar nesta lista, afinal Silva, além de fazer o show na Festa Origens, é lindo e muito simpático! Sabe aquela história de pessoas que nascem com brilho natural? Tá aí… o cantor se encaixa perfeitamente neste quesito!

Foto: Diego Nunnes

6 – Daniel Rocha. O ator estava presente também acompanhando Mariana Nunes! Casal lindo! Daniel apostou num look leve, bem naquela vibe marítima, ideal para ambientes como esta festa!

Foto: Diego Nunnes

7 – Wagner Santisteban. O ator estava entre os mais animados e enturmados do evento. Solteiro e gato, o ator aproveitou as belezas do local e se divertiu muito na festa!

Foto: Diego Nunnes

8 – Jennifer Nascimento. A voz meus amores! A atriz e cantora também marcou presença na Festa Origens. Para fazer bonito, Jennifer apostou num vestido curto, branco, com estampas de girassóis. Lindo!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Diego Nunnes

9 – Leandro Bueno. Super moderno e antenado com as tendências da moda, Leandro estava acompanhado do seu marido, o modelo Rodrigo Malafaia. E os casal arrasou nos looks. Modernos e despojados ao mesmo tempo!

Foto: Diego Nunnes

10 – Julia Rodrigues está nas melhores festas, com as melhores companhias e seu visual é mega bacana! Atual e conectada com a moda!