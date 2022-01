Mãe Diná é você? Yasmin Brunet prevê mais pandemias, falta de água e desastres

A modelo Yasmin Brunet prevê grandes tragédias e uma pandemia mais avassaladora ainda para o ano de 2022. Ela declarou em seu Instagram.

Yasmin Brunet foi categórica em sua postagem que prevê uma série de catástrofes para um futuro próximo.

Ela está toda visionária e fazendo previsões para um futuro próximo! Yasmin Brunet abriu sua caixa de perguntas e um seguidor questionou a modelo sobre quais eventos negativos poderiam acontecer neste ano de 2022. Vai vendo… e não se animem, pois as previsões de Yasmin não são nada positivas!

Foto: Youtube

A modelo em sua resposta declarou: “Complicado falar sobre isso sem ter gente reclamando depois porque eu deixei a galera preocupada… Mas vamos lá… já falei sobre isso algumas vezes, sim esse ano acredito que infelizmente teremos muitos desastres naturais, muita gente vai passar fome e teremos falta de água potável. Fora isso, esse ano ou ano que vem acredito que teremos uma pandemia que vai ser mil vezes pior do que essa… desculpa gente digo isso por tudo que venho pesquisando. Não precisam acreditar e se acreditarem não entrem na nóia e no medo porque a mídia já está fazendo o papel dela para termos essa paranoia coletiva. Não se deixem levar…”

Foto: Yasmin Brunet

Coerência zero heim Yasmin? A mídia faz a parte dela e a senhora como influenciadora e famosa, joga o textão e pede para que as pessoas não fiquem com medo? Bela forma de acalmar a população! E sim! A mídia faz o papel dela e o leitor tem que ter o discernimento para consumir o conteúdo e apura-los quando necessário.

Eu heim querida?! Ta pagando de Mãe Diná linda?