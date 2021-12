10 motivos que fazem de Pedro Scooby o próximo vencedor do BBB

O surfista Pedro Scooby está cotado para o Big Brother Brazil 2022, listamos 10 motivos que fazem dele o próximo vencedor da atração.

Pedro Scooby é um dos famosos cotados para morar na casa mais vigiada do Brasil e tem tudo para ganhar!

Ele é gato, gente boa, amigo de muitos famosos, esportista de primeira linha e se eu for listar, ficarei aqui a tarde toda rasgando elogios ao Scooby. Não é mesmo?

Pois bem, listei 10 motivos que levam Pedro Scooby ser o grande vencedor desta edição do Big Brother Brazil.

Foto: Gossip

Foto: Gossip

Scooby embarcou no surf bastante cedo, aos 11 anos de idade. O boy possui títulos de campeão na categoria freesurfer. Então já dá entender que ele manda bem demais no esporte!

Pra quem não sabe, Scooby também já foi personagem de revistas em Quadrinhos. Em um projeto em parceria com a gigante Nike, “De Volta à Rotina” é um gibi que conta a vida do surfista.

Foto: O Globo

Scooby também foi casado com a diva do textão Luana Piovani, os dois se casarm e 2013 e se separaram em 2019. Da relação com a atriz nasceram as fofuras Bem, Liz e Dom.

Quanto aos filhos, na companhia do surfista é só alegria, as crianças sempre passam dias com ele e Pedro é um pai presente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Contigo

Ele é divertido! E eu pelo menos não conheço uma pessoa que fale o contrário!

Pedro Scooby também é da paz, o típico cara tranquilo e que não se envolve em confusões desnecessárias…

Ele é verdadeiro! Estão lembrados de seu namoro com Anitta? Então, o boy não teve medo de falar sobre o assunto e assumiu o romance para toda imprensa…

Foto: O Globo

Ele é fiel! Hoje o surfista é casado com a maravilhosa Cintia Dicker, modelo internacional que já desfilou e posou para variadas grifes pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Scooby também não desiste fácil dos desafios, um exemplo, é a competição Exathlon Brasil, reality show exibido pela Band em que o surfista se mostrou “casca grossa” e chegou em segundo lugar na competição.

Foto: Revista Trip

E por último e não menos importante… ele é um gato (risos)!