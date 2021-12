Rafinha Bastos: “Ana Paula Padrão é a pessoa mais insuportável que já conheci na vida”

Mohamad esteve no Mais que 8 Minutos e Rafinha Bastos falou para ele que acha a apresentadora Ana paula Padrão insuportável.

Chata, chata, chata… estas são as palavras de Rafinha Bastos ao se referir à apresentadora Ana Paula Padrão. O clima esquentou!

Mohamad, ex participante do Masterchef esteve no Podcast de Rafinha Bastos, o “Mais Que 8 Minutos” e entre os assuntos abordados na entrevista, um nome que seria impossível não ser mencionado, também apareceu! Ana Paula Padrão!

“Ana Paula é uma das pessoas mais insuportáveis que já conheci”, disse o humorista. Foto: Reprodução

Ao falar sobre ela, Mohamad disse que já foi chamado de boquirroto por ela em um dos episódios do reality show gastronômico. Foi aí que Rafinha começou a rasgar ofensas à apresentadora…

Leia também Sobrinho de Silas Malafaia publica foto pelado e está todo sexy com seu novo OnlyFans

Chata, chata, chata… Rafinha disse que Ana Paula Padrão é uma das pessoas mais insuportáveis que já conheceu na vida! Ba-ba-do!

Ele disse que a apresentadora foi desagradável com ele. Foto: Reprodução

Rafinha ainda ressaltou que gosta de todos e citou Paola Carossela, Fogaça e Jacquin, mas sua opinião sobre Ana Paula é que ela é insuportável!

O humorista relembrou que a apresentadora do Masterchef esteve em seu extinto programa, o “Agora é Tarde” e que ela foi muito desagradável.

Rafinha não economizou nas palavras. Foto: Reprodução

Uau! Quanta mágoa heim Rafinha?! Conta pra gente o que a Ana Paula fez de tão desagradável com você pra não suportá-la. Eu heim!