08 veículos à casa de 25 cômodos, o que Neymar exigiu para jogar na Arábia Saudita?

Além do salário milionário que o atleta brasileiro irá receber, ele também fez uma lista de exigências para fechar contrato com o time saudita.

Gente, quem pode, pode, não é mesmo? Recentemente, o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr. foi contratado pelo time Al-Hilal, da Arábia Saudita, por um valor surreal.

Porém, além do salário milionário que irá receber do time, antes de aceitar fechar seucocntrato com o time saudita, Neymar fez uma lista de exigências para o time, a qual contém itens como 08 carros de luxo e uma cada de 25 cômodos.

Confira abaixo a lista completa de exigências que o atleta brasileiro fez para fechar o seu contrato com o time Al-Hilal, da Arábia Saudita: