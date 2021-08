Kat Von D lança álbum de estreia “Love made me do it”

Kat Von D traz seu álbum de estreia, ‘Love Made Me Do It’, lançado hoje, 27 de agosto e cópias físicas já estão disponíveis para encomenda

Kat Von D traz seu álbum de estreia, ‘Love Made Me Do It’, lançado hoje, 27 de agosto e cópias físicas já estão disponíveis para encomenda. A pré-encomenda de ‘Love Made Me Do It’ inclui edição limitada de vinil vermelho assinado, fitas cassetes vermelhas, CD digipack, moletons com as tatuagens de rosto de estrela de Kat no capuz, cadernos de desenho personalizados e muito mais. Outras variantes de vinil colorido de edição limitada também estão disponíveis para venda. Ouça ‘Love Made Me Do It’ aqui.

‘Love Made Me Do It’ está no centro do universo de Kat, provando que a música é sua primeira e mais forte paixão. Muito antes das tatuagens que fizeram história, dos programas de televisão onipresentes, dos livros mais vendidos e de um império de beleza influente, Kat Von D sentava-se ao piano por quase duas horas por dia e tocava. Em essência, a música se tornou sua primeira linguagem criativa e o meio de comunicação mais confiável. O treinamento clássico e uma profunda apreciação pela música de todos os gêneros ressaltaram essencialmente sua vida. Ela estudou e fortaleceu sua voz com Ken Tamplin seis dias por semana.

Em 2012, Kat começou a escrever com a nomeada ao GRAMMY® Award Linda Perry. Após essa experiência, ela continuou a escrever por conta própria, sentando-se ao piano e criando canções de emoção crua. Durante 2014, ela se mudou para Londres para gravar a mixagem original do que se tornaria seu álbum de estreia completo ‘Love Made Me Do It’ (KVD/Kartel Music Group), que conta com colaborações de Dave Grohl, Linda Perry, Dave Sitek (TV On The Radio), Peter Murphy (Bauhaus), Danny Lohner (Nine Inch Nails), Ladyhawke e Charo, antes de finalizar tudo com a sua banda – Gregg Foreman AKA Mr. Pharmacist (synth 1/Cat Power, The Gossip), Sammi Doll (synth 2/IAMX), Dave Parley (baterias/Prayers), e Brynn Route. Eles se mudaram para um bangalô na propriedade dela, moraram juntos e terminaram o disco. Finalizando o processo, Dan Haigh de Gunship fez a mixagem. Um pastiche de sintetizadores analógicos que mudam de forma, paisagens de sonho pós-punk, tons góticos e magnetismo pop tímido, essas onze canções ecoam a vontade eterna dos eternamente quebrantados de amar até a morte.

Kat introduziu o álbum com ‘Exorcism’, um slow burn cinematográfico e sinfônico, escrito por Kat depois de “ter se empanturrado de todos os filmes de exorcista que já existiram”, e definido pela Billboard como “um hit darkwave sobre amor, perda e mudanças” – que revela o tema recorrente do álbum, nas próprias palavras de Kat; “‘Love Made Me Do It’ é uma coleção de todos os meus pensamentos românticos sem esperança colocados em um álbum.”

Na vulnerável slow jam synthwave, ‘I Am Nothing’ – escrita e produzida por Kat com a ajuda de sua banda – seu timbre frágil supera uma produção esparsa e uma batida sonhadora antes de camadas de sintetizadores se abrirem em um refrão exuberante. É a última música de synthwave lenta das 3 da manhã para um Anti-baile que nunca aconteceu, mas com que todos os adolescentes alternativos sonham desde os anos 80. Um triste bop para os corações partidos dos góticos que acabará na lista de reprodução pop de suas irmãs mais velhas.

Escrita por Chris Brenner e Danny Lohner, conhecido por seu trabalho com Nine Inch Nails e A Perfect Circle – o terceiro single do álbum, ‘Enough’ é uma ode darkwave atada aos amantes perdidos em que Kat continua explorando os ângulos mais sombrios de um relacionamento doentio. “Eles trabalharam na música juntos, mas nunca fizeram nada com ela. É uma das duas únicas músicas que não escrevi no álbum ”, explica ela. Enquanto em ‘Fear You’, a paranóia apaixonada se infiltra pelas fendas da entrega de Kat enquanto ela detalha “estar com medo de se apaixonar”.

Em ‘Fear You’, a paranóia apaixonada se infiltra pelas frestas da entrega de Kat quando ela detalha “estar com medo de se apaixonar”, banhada por uma linda paisagem sonora retrô atada com tambores 808 instantaneamente reconhecíveis. Liricamente, a faixa explora a confiança, a auto exploração e o conceito de superar seus medos internos quando se trata de entregar totalmente seu coração a uma pessoa amada. Escrita com Linda Perry, o single foi produzido por Kat e seus membros da banda Gregg Foreman também conhecido como Mr. Pharmacist (sintetizador 1), Sammi Doll (sintetizador 2) e Dave Parley (bateria).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produzido e co-escrito com o vocalista da Bauhaus, Peter Murphy e Danny Lohner, o talismã ‘Protected’ entrelaça suas vozes sobre as gotas de chuva e uma procissão fúnebre de teclas. Sua chamada e resposta se provam instantaneamente arrepiantes. “Quando estávamos trabalhando no álbum, Danny estava me mostrando demos antigas e estava tipo,‘ Aqui está uma música de Peter Murphy que nunca viu a luz do dia’. Na época, era muito simples – apenas piano e voz. Isso me comoveu muito, no entanto. Eu queria fazer um dueto e trazer luz a ele ”, explica Kat. Prestando homenagem a outra influência, ela embalsama o ‘Interlúdio’ com a frase da carta de Beethoven para sua amada imortal – “Ever Thine, Ever Mine, Ever Ours.”

A jornada culmina em “The Calling”, sobre a qual sintetizadores brilhantes pulsam enquanto ela imortaliza a primeira rainha dos gritos, Vampira, em uma elegia deslumbrante pontuada por uma poesia original lida pela própria musa. “É sobre a morte, mas, mais especificamente, fui inspirada por Vampira”, afirma ela. “Eu sempre a amei. Antes de morrer, Vampira deu ao meu amigo Johnny Coffin suas velhas gravações de diário de bobina a bobina. Tive que usar essas gravações nunca antes ouvidas na ponte.”

Tracklisting ‘Love Made Me Do It’:

Intro Vanish Enough Exorcism Protected (Feat. Peter Murphy) Fear You I Am Nothing Lost At Sea Interlude Pretending Easier Sung Than Said The Calling (Feat. Robert Harvey and Vampira)

Ouça ‘Love Made Me Do It’ aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Kat Von D

Muito antes das tatuagens que fizeram história, dos programas de televisão, dos livros mais vendidos e de um império de beleza, Kat Von D sentava-se ao piano por quase duas horas por dia e tocava. Em essência, a música se tornou sua primeira linguagem criativa e o meio de comunicação mais confiável. O treinamento clássico e um profundo apreço pela música de todos os gêneros ressaltaram essencialmente sua vida. Ela estudou voz com Ken Tamplin seis dias por semana, fortalecendo sua voz. Em 2012, ela começou a escrever com Linda Perry, indicada ao GRAMMY®.

Após essa experiência, Kat continuou a escrever sozinha, sentando-se ao piano e evocando canções com emoção crua. Durante 2014, ela se retirou para Londres para gravar a mixagem original do que viria a ser seu álbum de estreia Love Made Me Do It (KVD/Kartel Music Group) antes de consolidá-lo com sua banda – Gregg Foreman, também conhecido como Mr. Pharmacist (sintetizador 1), Sammi Doll (sintetizador 2), Dave Parley (bateria) e Brynn Route (contorcionista).

Eles se mudaram para um bangalô na propriedade dela, moraram juntos e terminaram o disco. Fechando o processo, Dan Haigh (Gunship) cuidou da mixagem. Um pastiche de sintetizadores analógicos que mudam de forma, paisagens oníricas pós-punk, tons góticos e magnetismo pop, essas onze canções ecoam a vontade eterna dos que escolheram amar até a morte.