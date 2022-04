Jared Padalecki diz que pareceu que tinha lutado com Mike Tyson após acidente

O ator de ‘Supernatural’ sofreu um acidente de carro e está se recuperando em casa; Na hora da ocorrência ele estava no banco do passageiro

Jared Padalecki, 39, astro de “Supernatural”, sofreu um grave acidente de carro e está se recuperando. A informação foi compartilhada por Jensen Ackles, 44, durante um eventos para fãs da série neste domingo (24), que afirmou que o amigo “tem sorte de estar vivo”.

Ackles contou que Padalecki estava sentado no banco de passageiro na hora do acidente, e que está se recuperando em casa. “O fato de que ele não está em um hospital agora está me deixando louco porque eu vi o carro”, disse o artista. Ainda não há mais informações sobre o acidente e o que aconteceu com o condutor do veículo.

Ele ainda disse que conversou com o colega de trabalho e que ele disse que “aquele airbag dá um soco” e que se sentia como se tivesse lutado 12 vezes com Mike Tyson. “Mantenha-o em seus pensamentos, envie-lhe um pouco de amor se tiver a chance nas redes sociais e ele estará de volta conosco em breve”, pediu ainda.

Padalecki e Ackles estrelaram “Supernatural” por 15 temporadas. A série conta a história de Sam (Padalecki) e Dean Winchester (Ackles), dois irmão que caçam monstros encarando cenários sinistros e assustadores. A trama chegou ao final em 2020.