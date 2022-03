Jane Campion pede desculpas a tenistas Williams por comentário descuidado

Os comentários provocaram uma reação imediata, com usuários das redes sociais classificando-os como machistas e racistas

Jane Campion, diretora favorita ao Oscar, pediu desculpas às estrelas do tênis Serena e Venus Williams nesta segunda-feira (14) por seu comentário descuidado durante a cerimônia do Critics Choice Awards em Hollywood no domingo.

Campion provocou críticas com seu discurso ao receber o prêmio de melhor diretora pelo faroeste gótico “Ataque dos Cães”.

A cineasta da Nova Zelândia elogiou as mulheres na gala repleta de estrelas, destacando as irmãs Williams que estavam ao lado do ator Will Smith, protagonista da cinebiografia “King Richard: Criando Campeãs”.

“Serena e Venus, vocês são maravilhosas. No entanto, vocês não precisam competir com os homens como eu”, disse Campion.

Os comentários provocaram uma reação imediata, com usuários das redes sociais classificando-os como machistas e racistas.

As palavras de Campion ecoaram amplamente no Twitter e a diretora logo se desculpou nesta segunda-feira.

“Fiz um comentário sem pensar comparando o que alcancei na indústria cinematográfica com o que Serena Williams e Venus Williams conquistaram”, afirmou ela em um comunicado publicado pela imprensa americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Minha intenção não era menosprezar essas duas lendárias mulheres negras, atletas de nível mundial.”

“O fato é que as irmãs Williams competiram com homens nas quadras e fora delas, elevaram os padrões e abriram as portas para as mulheres neste mundo.”

“A última coisa que eu gostaria é de minimizar essas grandes mulheres. Eu adoro Serena e Venus. Suas conquistas são titânicas e inspiradoras. Serena e Venus, peço desculpas e aplaudo completamente vocês”, escreveu Campion.

O furor causado por seus comentários no domingo ameaçou ofuscar seu fim de semana triunfante, no qual ela também recebeu um prêmio Bafta, aumentando sua lista de reconhecimentos na reta final a caminho do Oscar, no qual concorrerá à categoria de melhor direção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campion também ganhou um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato de Diretores dos EUA por seu longa ambientado no oeste americano na década de 1920 e estrelado por Benedict Cumberbatch.

A votação para decidir os vencedores do Oscar começa nesta quinta-feira e a cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em Hollywood em 27 de março.

Agence France-Presse