Jade Picon fala sobre polêmica com Larissa Manoela: ‘Tentam criar rivalidade feminina’

Após a notícia de que Larissa Manoela teria se recusado a tirar uma foto ao lado de Jade Picon no Rock in Rio, a influenciadora e ex-BBB se pronunciou sobre o assunto neste domingo (3).

“Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém. E TÁ TUDO BEM!!!”, escreveu Jade no Twitter.

Larissa Manoela comentou o tuíte dizendo “que boatos sempre correm por aí, mas dizer a verdade do que aconteceu ninguém diz”. “Aliás, seu segurança tá bem? A volta na van rendeu bons momentos kkkkkkk”, perguntou a atriz. “Tá bem”, respondeu Jade.

Segundo o jornal Extra, a saia justa ocorreu no camarote vip do festival de música, na noite de sábado (2). Um fotógrafo teria pedido para Larissa sair em uma foto ao lado de Jade, mas a atriz teria virado as costas e ido embora.