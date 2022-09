Justin Bieber vai chegar em cima da hora para o show no ‘Rock in Rio’

O pedido do cantor alterou também a agenda da americana Demi Lovato, que se apresentará antes dele, às 22h20, e agora vai ter seu show às 20h35

Ana Cora Lima

Mesmo com sua equipe já no Rio de Janeiro desde a tarde deste sábado (3), Justin Bieber, 28, deve chegar em cima da hora para o show que fará neste domingo (4), no Rock in Rio.

Atração principal do Palco Mundo, o cantor canadense desembarca às 19h30 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde pegará num helicóptero que o levará até o Riocentro, a três quilômetros da Cidade do Rock.

Seu show está marcado para começar às 23h, horário ajustado a pedido do cantor. Bieber exigiu que seu show, que aconteceria neste domingo à 0h10, fosse antecipado.

O pedido do cantor alterou também a agenda da americana Demi Lovato, que se apresentará antes dele, às 22h20, e agora vai ter seu show às 20h35.

Boatos de que o cantor cancelaria suas apresentações na América Latina colocaram em dúvida, na sexta-feira (2), sua participação no Rock in Rio. A chegada de sua equipe, porém, deixou fãs mais aliviados, mas a passagem de Bieber pelo Brasil ainda promete ser discreta, de menos de 24 horas.