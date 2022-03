Jade é eliminada do BBB 22

Jade Picon, encarou Arthur Aguiar e Jessilane na berlinda e acabou sendo a eliminada da sétima semana do reality, com 84,93% dos votos

Durante o anúncio do resultado do Paredão desta terça-feira (8) no Big Brother Brasil 22 (Globo), o influenciador Leo Picon resolveu fazer uma live para elogiar a trajetória de sua irmã no reality.

A sister do influenciador, Jade Picon, encarou Arthur Aguiar e Jessilane na berlinda e acabou sendo a eliminada da sétima semana do reality, com 84,93% dos votos.

Durante o bloco final do programa, Leo fez uma live em suas redes sociais acompanhando o resultado e se mostrou muito feliz com a trajetória da influenciadora. Depois, fez publicações no Twitter elogiando a participação dela:

Leo Picon também brincou com o fato de ter feito uma enquete, na segunda-feira (7), e os seus seguidores terem optado – em sua maioria – pela Eliminação de Jade.

“Deixando as brincadeiras de lado, Jade só me deu orgulho! Sou eternamente apaixonado pela minha irmã! E ela vai receber todo amor, carinho e acolhimento que ela merece!”, escreveu.