Isis Testa é a vencedora da sétima temporada de The Voice Kids

Ela é do time Maiara e Maraisa, que foram vencedoras logo no ano de estreia delas no reality

Isis Testa é a grande vencedora da sétima temporada do The Voice Kids (Globo) e agora leva para casa o troféu e mais R$ 250 mil além de um contrato musical. Na decisão, desbancou Isadora Pedrini e Mel Grebin e levou a melhor na votação dos telespectadores. Ela é do time Maiara e Maraisa, que foram vencedoras logo no ano de estreia delas no reality. Essa foi a primeira vez na história que houve uma final totalmente feminina. Na dinâmica do programa, cada uma cantou duas músicas no programa, uma nacional e uma internacional. A campeã foi muito elogiada pelos técnicos ao cantar notas mais agudas e pela presença de palco demonstrada durante toda a temporada. Parabéns, #TimeMaiaraeMaraisa! 💖🏆 Isis Testa é campeã do #TheVoiceKids com 43,65% dos votos! 🤩



Assista às apresentações completas e veja tudo que rolou na Final ➡️https://t.co/J7S0G8luoB pic.twitter.com/YYOm2fidgD — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 17, 2022