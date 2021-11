Irmãos Saúde lançam pílulas de alegria no FestClown

Quatro vídeos, batizados como pílulas de alegria, contam momentos da jornada de duas décadas do Circo Artetude

Ainda dentro da programação de comemoração dos 20 anos dos Irmãos Saúde, idealizadores do Circo Artetude, a dupla Xaubrubrau e Raquaqua lançará quatro vídeos que contam um pouco dessa divertida e emocionante jornada, nas redes sociais @circoatetude.

Intitulados como pílulas da alegria, os vídeos terão belíssimas histórias sobre as viagens da trupe pelo Brasil, a bordo de um ônibus cênico equipado com som, luz e um tela de cinema. Ainda na série, como foram parar no programa jornalístico dominical da TV Globo, o Fantástico.

O lançamento da série será na sexta (5), às 20 h, durante a apresentação dos palhaços no SESC Festclown, que neste ano acontecerá de forma híbrida, com apenas 35% de ocupação do Sesc Garagem e com transmissão pelo canal Youtube Sesc. E quem

“ Apesar de termos entrado em cena incontáveis vezes durante essa duas décadas, estamos muito ansiosos e animados, porque será o reencontro com o público, já que durante a pandemia as apresentações foram em formato online e cortejo”, explica Ankomarcio Saúde, o palhaço Xaubraubrau.

Sobre o Grupo

O Circo Teatro Artetude é uma trupe que estuda e desenvolve tecnologia para espetáculos de rua. O grupo, com vinte anos de existência, é um dos poucos a ter percorrido todos os estados do Brasil e participado de projetos de relevância social, como o Palhacificação, em vinte favelas do Rio de Janeiro, com um intuito de promover a pacificação das comunidades por meio da arte e cultura.

Em seu ônibus equipado com som, luz, cinema e picadeiro, que ora é camarim, ora é picadeiro, a trupe viaja por todo o Brasil. A bordo desse circo sobre rodas, já participaram dos principais festivais de palhaço e circo do país, como SESC Fest Clown (Brasília), Anjos do Picadeiro (Rio de Janeiro), Fiac (Bahia), Mostra SESC Cariri de Cultura (Ceará), Mostra Zezito de Circo (Brasília), Festival de Circo do Brasil (Recife), Tangolomango (RJ e PE), Festival Mundial de Circo (Belo Horizonte) entre outros.

O Circo Teatro Artetude acredita no circo como instrumento para a construção de um pensamento novo, baseado em sentimentos como respeito, disciplina, confiança e perseverança. Sentimentos muito importantes para a formação de um cidadão capaz de contribuir para a formação de um mundo novo e sustentável.

Pílulas de Alegria

Comemoração aos 20 anos Irmãos Saúde

Vídeos nas redes sociais @circoartetude

Lançamento durante o FestClown

Dia 05 (sexta), às 20h

Fest Clown – Formato Híbrido

Presencial com 35% ocupação

Sesc Garagem – 713/913 sul

Ingressos gratuitos e retirados no Sympla

Transmissão pelo canal do Youtube do Sesc

