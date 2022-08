Internautas apontam gafe sexual em discurso de Erick Jacquin no MasterChef

No entanto, alguns internautas apontaram que Jacquin se atrapalhou na hora de pronunciar o termo ‘banquete’ e acabou substituindo-o por ‘boquete’, gíria referente à prática do sexo oral masculino

A semifinal do “MasterChef”, exibida ontem pela Band, virou assunto nas redes sociais por uma aparente gafe sexual cometida pelo jurado Erick Jacquin ao avaliar o desempenho da candidata Fernanda na prova desta terça-feira (30) que lhe conferiu o título de finalista da atração.

“Parabéns! Que prova maravilhosa! Um banquete incrível, bonito, bom, gostoso, trabalhou bem”, elogiou Jacquin, segundo a transcrição de seu discurso exibida na tela da atração.

No entanto, alguns internautas apontaram que Jacquin se atrapalhou na hora de pronunciar o termo ‘banquete’ e acabou substituindo-o por ‘boquete’, gíria referente à prática do sexo oral masculino.

“A prova de eliminação do ‘MasterChef’ é pra fazer um boquete???”, ‘surpreendeu-se’ uma telespectadora, que se manifestou no Twitter. “Prova de boquete no ‘MasterChef’ acabou. Tudo virou bagunça”, zombou outro, no mesmo espaço. “Boquete a la MasterChef”, debochou um terceiro, compartilhando o vídeo da suposta gafe de Jacquin.