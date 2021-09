Iate Clube de Brasília realiza VI edição do “Iate in Concert”

Evento é gratuito e ingressos podem ser retirados mediante a doação de uma cesta básica. Quem preferir, poderá acompanhar as apresentações pela internet

O Iate Clube de Brasília retoma o seu calendário de atividades culturais com um dos maiores eventos de música erudita do Distrito Federal: o Iate in Concert. A sexta edição do concerto será realizada no dia 18 de setembro, a partir das 16h30, em estrutura montada às margens do Lago Paranoá.

Além do belo espetáculo da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), sob a regência do maestro Cláudio Cohen, o público poderá conferir as apresentações do tenor Davide Carbone e da soprano Ana Luísa Melo. No repertório, grandes clássicos da música italiana.

Edições anteriores:

Davide Carbone é um jovem tenor de arrebatadas interpretações, como a que lhe rendeu a vitória na edição de 2016 do The Voice Itália. Logo no começo de sua carreira chamou a atenção do grande tenor italiano Andrea Bocelli, que o convidou para acompanhá-lo e colaborar em suas turnês como participação especial.

Neste ano, o evento acontece em formato híbrido, ou seja, presencial e por meio de transmissão simultânea no canal do YouTube do Iate. Para cumprir as exigências de distanciamento social, a capacidade de público presencial será reduzida e a organização observará todos os protocolos sanitários necessários para garantir a segurança dos participantes.

O novo formato contará também com dois telões de alta definição ao lado do palco e um telão voltado para o Lago Paranoá, possibilitando aos espectadores náuticos assistirem ao espetáculo na segurança de suas embarcações.

"Nossa proposta é democratizar o acesso à cultura por meio da música clássica e de ampliar o alcance desse maravilhoso evento, seja para os Iatistas, seja para os amantes da música clássica em todo o mundo", detalha o Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro.







Paralelamente, considerando o caráter solidário do evento, o Iate in Concert mantém o seu objetivo de promover uma grande mobilização social para captar e destinar alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade. Inclusive, quem for acompanhar o espetáculo remotamente poderá fazer doações por meio do QR Code que será disponibilizado durante a apresentação.

No viés artístico, o evento busca, ainda, fomentar o desenvolvimento da cultura local, sempre contando com a inestimável colaboração de empresas patrocinadoras, comprometidas com o desenvolvimento sociocultural brasiliense.

Tendo em vista a parceria estabelecida com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, que autoriza a participação da OSTNCS no evento, do quantitativo total de ingresso, 70% serão destinados ao Quadro Social e o restante, à comunidade em geral.







Para aqueles que pretendem apreciá-lo nas dependências do Clube, o ingresso é gratuito e pode ser retirado mediante a doação de uma cesta básica por ticket. Para a comunidade em geral e convidados de sócios, as trocas serão iniciadas no dia 13 e seguem até 17 de setembro, limitadas a dois ingressos por CPF, na recepção do Clube (entrada principal). Crianças de até dois anos estão dispensadas de apresentar ingresso.

O horário de atendimento ao público, especificamente para a troca de ingressos, será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; e, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

O Comodoro Flávio Pimentel ressalta que, apesar do novo formato do Iate in Concert, o evento manterá a tradição e o padrão de qualidade. “Faremos um espetáculo belo, solidário e seguro para a Família Iatista e convidados, retomando o nosso calendário de atividades socioculturais”, finaliza.

Serviço

VI Iate in Concert

Quando: 18 de setembro

Onde: Iate Clube de Brasília e on-line (https://www.youtube.com/channel/UCZyDZOkPkedwjhncUrUo2Cw)

Horário: 16h30

Ingressos: gratuito, mediante a doação de uma cesta básica por ticket, e limitado a dois ingressos por CPF

Patrocinadores: PaulOOctavio | Bali-Jeep | OneSchool | Casa Thomas Jefferson | Eurobike | Ambev | ValeShop | Laboratório Sabin | Viação Itapemirim | Santander | Meliã Brasil 21 | Nexus