Harry Styles vive um romance gay no filme ‘My Policeman’

My Policeman gira em torno de um triângulo amoroso não resolvido que se desenrola ao longo de 40 anos

Com a mesma fanfarra, mas um pouco menos de drama, Harry Styles conquistou o Festival Internacional de Cinema de Toronto no domingo, 11, estreando o trágico romance gay My Policeman menos de uma semana após a tão comentada estreia. de Don’t Worry Darling, no Festival de Veneza .

My Policeman, no qual Styles intepreta ao lado de Emma Corrin e David Dobson, apresenta sem dúvida a performance dramática mais completa da estrela pop de 28 anos. Ele vive um policial enrustido dos anos 1950 em Brighton, Inglaterra, que se apaixona pelo curador de um museu (Dobson), mas se casa com uma professora local (Corrin). É um filme de época de bom gosto, inspirada na vida do autor de Howards End, EM Forster, dividida entre os anos 1950 e quatro décadas depois, em que os três personagens são interpretados por Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett.

Multidões de fãs acompanharam cada movimento de Style em Toronto, em um dia relâmpago que incluiu uma entrevista coletiva com a equipe do filme, uma parada rápida para receber um prêmio de conjunto dado pelo festival às estrelas de My Policeman e a estreia em si, em que as habituais perguntas e respostas pós-filme foram encurtadas.

My Policeman gira em torno de um triângulo amoroso não resolvido que se desenrola ao longo de 40 anos graças às injustiças das leis britânicas contra a homossexualidade e a repressão de vários personagens. Styles disse que considerava isso a tragédia de um tempo perdido.

“A razão pela qual a história é tão devastadora é que, em última análise, para mim, toda a trama é sobre o tempo perdido”, disse Styles. “A única coisa que não podemos controlar, que não se pode ter de volta. E é realmente importante o tempo passado com as pessoas que ama.”

Dirigido por Michael Grandage e adaptado do romance de Bethan Roberts, My Policeman deve estrear nos cinemas em 21 de outubro antes de ser transmitido em 4 de novembro no Amazon Prime Video. Embora não tenha recebido tanta atenção como o outro filme de Style (Don’t Worry Darling), My Policeman foi mais calorosamente recebido em Toronto, atraindo elogios pelo desempenho de Styles

Styles usou um terno trespassado verde escuro e calça verde clara, com bolsa combinando, para a estreia. Após o filme, ele agradeceu Dobson e Corrin pela amizade criada fora do set, que permitiu criar uma confiança entre eles, particularmente nas cenas mais íntimas do filme.

“Ter uma base de amizade real, fora dos personagens, facilita muito o trabalho”, disse o ator. “E nas cenas mais intensas, há muita confiança e segurança.”

Estadão Conteúdo