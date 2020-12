Gwen Stefani apresenta seu novo single, “Let me reintroduce myself”, que faz referência a grandes momentos da carreira da artista

PUBLICIDADE

A superestrela global Gwen Stefani acaba de apresentar seu novo single, “Let Me Reintroduce Myself”. A faixa, que já está disponível em todos os aplicativos de música por streaming, foi apresentada junto de um lyric video. Ouça, baixe e assista aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/LetMeReintroduceMyselfPR .

Gwen Stefani estreou o single na TV com uma performance para o The Voice, que foi ao ar nos Estados Unidos ontem, às 22h (horário de Brasília). Há cinco temporadas, a artista é uma das treinadoras da versão estadunidense do reality show, que já recebeu quatro prêmios Emmy.

Gravado durante a quarentena e escrito em colaboração com o hitmaker Ross Golan, junto com o compositor e produtor em ascensão Luke Niccoli, o single retrata Gwen lembrando seus fãs o que ela faz de melhor: criar músicas vibrantes, inspiradoras e honestas, que retratam quem ela é como artista.

“Esta canção é uma forma de dizer ‘eu estou de volta com música nova’. É uma faixa divertida e leve. Eu me inspirei e espero poder levar um pouco de alegria a vocês. A ideia era de escrever uma música que passasse um sentimento de nostalgia, então, eu acredito que, musicalmente, o single lembrará a vocês dos velhos tempos, quando eu comecei, com o ska e o reggae. Eu ainda sou a mesma, mas aqui está um pouco mais de mim, caso vocês queiram ouvir um pouco mais”, explica Gwen.

Musicalmente, “Let Me Reintroduce Myself” representa um ciclo completo, com um instrumental que acena às origens da artista, com a banda de ska-punk No Doubt. Batidas pesadas de baixo e violão suave, acompanhados de seus vocais despreocupados, com os quais Gwen Stefani conquista definitivamente seu espaço no universo da música moderna. O single é astuto ao referenciar o trabalho anterior da artista, quando ela canta versos como “Eu já lhes ofereci bananas”, fazendo uma divertida referência ao hit de 2005 “Hollaback Girl”, que teve produção de Pharrell Williams.

“Let Me Reintroduce Myself” é o encerramento de um ano especial para Gwen Stefani. Seu álbum natalino “You Make It Feel Like Christmas” acaba de ser reeditado com duas novas canções, incluindo a faixa “Here This Christmas”, coescrita com Ryan Tedder.

Três vezes premiada pelo GRAMMY®, Gwen Stefani alcançou o sucesso global como performer, compositora e frontwoman da banda de ska-punk No Doubt, além de sua carreira solo multiplatinada. Até hoje, ela já vendeu mais de 50 milhões de cópias globalmente. Seu álbum solo “This Is What The Truth Feels Like” (2015) estreou no topo do chart Billboard 200. Tendo como indicador o ano de 2020, os ouvintes precisam manter os olhos e ouvidos abertos para mais sucessos de Gwen Stefani chegando muito em breve.