Grazi Massafera curte passeio de lancha com a família

Recém-solteira, a modelo e atriz apareceu em suas redes sociais curtindo o momento do feriado com seus familiares

Grazi Massafera, de 39 anos, aproveitou o feriado de Carnaval com a família em Santa Catarina. A atriz compartilhou em suas redes sociais alguns registros da viagem, inclusive, do passeio de lancha por Balneário Camboriú com a filha, Sofia; o pai, Gilmar; irmãos e sobrinhos.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Recentemente, a assessoria de Grazi confirmou o fim do namoro com o diretor de cinema Alexandre Machafer. Os dois começaram a se relacionar em outubro do ano passado. Antes de namorar com o diretor, Grazi ficou por mais de três anos com o ator Caio Castro.

No início de fevereiro, Grazi e Alexandre já não se seguiam mais nas redes sociais e não eram vistos juntos há um tempo. O motivo do término não foi revelado.