Gravadora recupera e lança show de 1962 da iniciante Barbra Streisand

Uma série de apresentações de 1962 de Barbra Streisand em uma boate de Manhattan, antes de se tornar uma superestrela, foi remasterizada e será lançada em novembro. Barbra Streisand – Live at the Bon Soir traz músicas de três noites na boate Bon Soir, em Greenwich Village. As sessões da cantora-atriz levaram a seu primeiro contrato com uma gravadora. A Columbia Records e a Legacy Recordings anunciaram que as sessões remasterizadas serão lançadas em 4 de novembro.

As apresentações pretendiam se tornar o primeiro álbum de Streisand, mas muitas das músicas foram refeitas como gravações de estúdio e lançadas como seu álbum de estreia The Barbra Streisand Album, vencedor de três prêmios Grammy em 1963. Alcançou o top 10 na parada da Billboard, se tornando a artista feminina mais vendida nos EUA.

Streisand manteve as gravações em sua coleção pessoal e aprovou o lançamento depois que o engenheiro Jochem Van der Saag usou uma moderna tecnologia para melhorar a qualidade, como se informou em comunicado à imprensa.

A acústica da boate não foi feita para gravação profissional, mas técnicas modernas permitiram que Van der Saag separasse os vocais de Streisand dos sons do instrumento.

O lançamento permitirá que os ouvintes “testemunhem Streisand aos 20 anos, no início de sua carreira inigualável”, acrescentou o anúncio.

“Eu nunca tinha estado em uma boate até cantar em uma”, disse Streisand em um comunicado, observando que o lançamento ocorre 60 anos após as sessões na Bon Soir.

