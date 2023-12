MOAI realiza seu último evento do ano

A festa, aberta ao público, ocorrerá na Mansão dos Arcos, na próxima quarta-feira (13). Confira como participar

A MOAI, clube de líderes do Distrito Federal, promove, no dia 13 de dezembro, a partir das 18h30, o MOAI Awards. O evento contará com retrospectivas e encontros entre líderes para celebrar a jornada de negócios no ano de 2023 e prospecções para 2024. Para além dos membros da comunidade, o encontro também será aberto aos empresários da capital federal. As inscrições são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, a partir de R$ 500.

O MOAI Awards contará com a presença de mais de 300 empresários de toda capital, para celebrar o fechamento de mais um ano. Ao lado de membros e convidados estratégicos, o último evento de 2023 proporcionará grandes conexões e momentos memoráveis, comemorando o passado, presente e futuro do cenário empresarial brasiliense.

A ocasião também premiará os empreendedores que fizeram a diferença durante o ano, nas categorias de melhor coordenador dos Conselhos Estratégicos; membro destaque de cada conselho, empreendedora destaque | MOAI Mulheres; empresa que mais cresceu; melhor experiência dos Conselhos; empresa que mais fechou negócios dentro do ecossistema e empresa mais admirada.

Para esta edição, o local escolhido foi a grandiosa Mansão dos Arcos, localizada no Park Way.

Serviço:

MOAI Awards 2023

Data: 13 de dezembro de 2023.

Local: Mansão dos Arcos – Park Way

Ingressos: Via Sympla, a partir de R$ 500