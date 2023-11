Globo libera Patrícia Poeta para participar do Teleton no SBT

Com isso, Patrícia se junta a Marcos Mion, outro contratado da Globo que vai participar do Teleton

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo liberou a apresentadora Patrícia Poeta, do Encontro, para participar do Teleton, maratona beneficente do SBT para arrecadar valores para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da jornalista à reportagem. Patrícia, na teoria, entrará no lugar de Fátima Bernardes, que acabou quebrando o pé em um acidente enquanto fazia aulas de dança.

Com isso, Patrícia se junta a Marcos Mion, outro contratado da Globo que vai participar do Teleton. A tendência é que Patrícia Poeta faça a abertura do evento, marcado para começar na sexta-feira (10).

O nome de Patrícia Poeta já era negociado por Globo e SBT desde a semana passada, mas a apresentadora pediu para que as conversas fossem finalizadas nesta semana, por conta de problemas de saúde do seu pai.

Record, RedeTV!, TV Cultura, Band, TV Gazeta e CNN Brasil liberaram artistas. Entre os nomes confirmados, estão Carlos Tramontina, César Filho, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Sônia Abrão e Thiago Rocha.

Vozes consagradas da música, como Ana Castela, Aline Barros, Fábio Júnior, Gustavo Mioto, Lexa, Naldo Benny, Melody, Zé Felipe, Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo, farão apresentações no evento.

O SBT também convocou seu elenco e influenciadores digitais, como Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca -esta última, inclusive, negocia o comando de uma atração nas noites de sábado na emissora de Silvio Santos.