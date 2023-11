Alckmin: Na descarbonização, quem produzirá SAF é Brasil e EUA

POST PATROCINADO

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, destacou nesta segunda-feira, 06, o potencial produtor que Brasil e Estados Unidos apresentam com o SAF, o combustível sustentável de aviação. A declaração foi dada na 21ª edição anual do MDIC-DoC, mecanismo bilateral que reúne o Mdic e o Departamento de Comércio (DoC) dos Estados Unidos.

“O mundo vai ter que trocar o querosene, na descarbonização, pelo SAF. E quem vai produzir, nós e Estados Unidos (…) Seja pela rota do óleo vegetal, ou do etanol”, disse Alckmin, pontuando também que o governo precisará lançar mão de incentivos iniciais para impulsionar a produção de SAF no País. Recentemente, o Executivo enviou ao Congresso o PL do Combustível do Futuro, que, entre outros temas, aborda a redução de emissão de gases de efeito estufa pelo setor aéreo.

Em seu discurso no evento, Alckmin também mencionou a parceria comercial entre Estados Unidos e Brasil, ressaltando o cenário econômico atual de ambos os países, visto como positivo pelo vice-presidente.

“É um bom momento dos nossos países, crescendo forte. Brasil deve chegar ou até ultrapassar 3% de crescimento do PIB, com taxa de desemprego em queda, inflação sob controle, taxa de juros caindo, e vamos ter a reforma tributária, que simplifica o sistema”, disse Alckmin na agenda, que contou com a presença também da embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley.

Ainda nesta segunda, o ministro e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, irão assinar um acordo que prevê iniciativas para facilitar o comércio e promover as exportações no Brasil. Alckmin já adiantou que, a partir da parceria, o BID deverá injetar recursos para aprimoramento do Portal Único do Comércio Exterior, para “fortalecer” a pauta da digitalização e desburocratização.

Estadão Conteúdo