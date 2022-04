Givaldo Alves: Relembre o que já aconteceu no caso do morador de rua que dividiu a internet

De que lado você está? Vale conferir todas as fases da história para decidir

Givaldo Alves, 48, também conhecido como ‘mendigo do amor’, é um ex-morador de rua que ficou famoso da noite por dia após protagonizar um caso de traição em Planaltina, Distrito Federal. Givaldo fez sexo com uma mulher que acabara de conhecer, no carro dela, e a situação foi flagrada pelo marido da moça, um personal trainer, que espancou Givaldo.

O caso foi amplamente divulgado e vídeos da situação correram a web. Inicialmente, ninguém sabia a identidade dos envolvidos, reveladas posteriormente. A mulher é Sandra Mara Fernandes, o marido foi identificado como Eduardo Alves e o morador de rua, como Givaldo Alves.

O caso teve muitos desenrolares e fases desde a divulgação. O que parecia ser uma situação inusitada em Planaltina, se tornou motivo de discussão e polarização nas redes sociais. De que lado você está? Vale conferir todas as fases da história para decidir.

Notícias sobre o ocorrido começaram a circular no dia 14 de março, informações iniciais afirmavam que o crime teria acontecido após um treinador flagrar a esposa fazendo sexo dentro de um carro com o morador de rua. O boletim de ocorrência afirmava que o marido acreditava que a esposa, que tem problemas psicológicos, estava sendo estuprada. Um vídeo registrou a situação. Veja:

Na primeira fala sobre o caso, Givaldo afirmou que não sabia que a mulher era casada e que foi procurado nas imediações do lugar onde costuma dormir, perto da escola Centro de Educação Fundamental Paroquial de Planaltina. Segundo ele, a mulher teria o convidado ‘brincar’.

Esposa grava áudios

Logo após a divulgação dos vídeos, áudios da mulher vieram a público. Nas gravações, ela diz que enxergou Deus em Givaldo. “Eu não conseguia nem falar e nem abrir meus olhos. Meu coração estava acelerado, mas eu não conseguia sentir ódio do homem que fez isso comigo porque eu só enxergava Deus nele. Eu só enxergava Deus. Não sei explicar”, diz a mulher em uma mensagem de áudio.

Ela ainda diz que encontrou o homem em frente a um quisoque, na Rodoviária de Planaltina, e que ele fumava um cigarro. “Tirei o cigarro da mão dele e falei: você não vai fumar mais […] porque você já está curado. E aí eu já enxergava ele como o Eduardo [marido], sabe? Já não estava enxergando ele como Deus. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Ele falou: vamos conversar? E eu disse: vamos”, diz a mulher, em áudio. Eles, então, foram para o carro onde passaram a manter relações sexuais.

O marido acionou um pastor conhecido da família que disse à polícia que a mulher teria ido até ele dias antes da ocasião falando que “queria ajudar na obra de Deus”. Segundo o pastor, ela teria manifestado interesse em ajudar pessoas em situação de rua. Ele disse, também, que acredita que ela apresentava problemas psicológicos e relatou para a polícia que, ao se encontrar com ela no hospital depois do caso, ela disse “de forma confusa que havia recebido uma mensagem de Deus”, e também afirmou que as relações com Givaldo foram consensuais.

Eduardo deu declarações de que a esposa estava sofrendo outra violência ao ser acusada, em rede nacional, de traição.

Gilvado foi a público no dia 24 de março, em uma entrevista concedida ao portal Metrópoles. Na ocasião, ele deu a própria versão dos fatos. Segundo o homem, foi abordado na rua pela mulher. “Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘Moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo: ‘Quer namorar comigo?’.”

“Moça, eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: ‘Pode ser no meu carro’”, disse, ao início.

Ao narrar os acontecimentos, ele utiliza de uma exagerada literalidade e até saudosismo, dizendo coisas como “ela tirou a roupa e era a coisa mais maravilhosa e linda no corpo de mulher. Perfeita, realmente perfeita”.

Do vídeo, memes foram feitos e a história ganhou um impulso ainda maior. O trecho ‘uma mão no volante e outra no carinho’ dita por Givaldo ao detalhar a relação que manteve com a mulher ficou famosa.

Eduardo vem à público

Após a entrevista do sem-teto, Eduardo, o marido, veio à público através de sua advogada. “Em resposta ao clamor midiático dado às palavras desrespeitosas e ofensivas do Sr. Givaldo Alves de Souza, em entrevistas concedidas a canais de TV aberta e jornais de grande circulação nos meios impressos e online, a família e as advogadas de Sandra Mara Fernandes expressam total repúdio a todas essas manifestações que vilipendiam a reputação e honra dessa vítima frente à sociedade”.

Eduardo também deu uma entrevista ao Leo Dias sobre o caso. “Quando eu avistei o carro, eu não imaginei, de imediato, que teria algum morador de rua lá dentro, eu imaginei que ela poderia estar em alguma casa na vizinhança. Até então, era para fazer uma doação”, disse.

“Quando eu cheguei na parte da frente, foi quando eu tomei nota do que estava acontecendo, que foi quando eu vi um homem. Naquele momento, eu já vi que estava errado e foi quando, particularmente, eu já surtei. Eu só queria tirar ele de lá, porque para mim não estava certo, não é da Sandra”, continuou.

Na ocasião, o treinador afirma que o seu casamento continua e lamenta a situação da esposa. ““São três anos juntos, não é algo normal. A partir dali, eu surtei mesmo. O meu único objetivo era preservar a vida dela, tirar ela de lá, porque não estava normal. Independentemente de ser um morador de rua ou não, a cena que eu vi é difícil de explicar. A única coisa que eu queria mesmo era tirar ele de lá”.

Givaldo é chamado para ser deputado

A repercussão do caso foi tamanha que ao menos quatro partidos convidaram Givaldo para se candidatar como deputado. A oratória do homem e a declaração de que ele votou no presidente Jair Bolsonaro (PL) redeu uma disputa entre os partidos.

A intenção seria de lançá-lo como candidato a deputado na Câmara Federal ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Internet começa a se dividir

Nas redes sociais, internautas começaram a expressar opiniões sobre o caso. Aparentemente, dois lados foram formados. Veja:

O Mendigo é Bolsonaro! O Mendigo é nosso!



Uma mão no volante e outra no carinho 😂😂😅 pic.twitter.com/XkE0wtSsDy — Johnny Iommy (@IommyJohnny) April 6, 2022

Eu queria está hoje com uma mão no volante e outra no carinho! Quem quer ser meu passageiro? KKKKKKKKKKKKKK — Mili: Sai daqui jumento falador de bosta (@milicianjaa) April 1, 2022

O que o morador de rua relata não é sexo e tá me incomodando demais essa exposição toda. A mulher internada numa clínica psiquiátrica até hoje e o país inteiro rindo de um homem falando em detalhes como foi fazer sexo com ela. Que sujeirada e que decepção de todos vocês — a docente preta (@profanegra) March 25, 2022

A cada entrevista do “mendigo” de Brasília ele conta uma coisa a mais, detalhando o que aconteceu de maneira bem escrota. A real é que ele tá adorando os 5 minutos de fama, enquanto a vida dessa mulher deve ter se transformado num inferno que não dá nem pra imaginar. — Euclides Vasconcelos (@euclidesvasc) March 25, 2022

Já tô começando a torcer pro marido dar outra surra nele https://t.co/cpbjLHs5W6 — Thyago Lemos (@thylemoos) March 27, 2022

Deolane X Givaldo Alves

Deolane Alves, influenciadora, advogada e cantora, veio a público, na última segunda-feira (04), através de suas redes sociais, se manifestar sontra Givaldo. A reclamação foi feita depois que Gilvado participou de uma festa com a influenciadora Grazi Mourão, na ocasião os dois teriam trocados beijos e carinhos no evento.

“Gente eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe, senhor”, começou.

“E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento! Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte”, continuou.

“O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Ajuda, hein?”, pontuou. “Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher tá até agora transtornada numa clinica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando… me julguem”, finalizou Deolane.

Em resposta, Givaldo falou com Deolane em tom de deboche. “Oi Deolane, bom dia florzinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas suas palavras, não por quê, porém, estou aqui lhe dando uma oportunidade de melhor entender, se assim você quiser”, começou o mendigo. “A Band me pediu que eu contasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia e que seria cortado o que fosse impróprio para ir ao ar”, publicou.

“Pensei: ‘talvez você esteja indignada por o mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por um tragédia’, mas aí pensei: ‘talvez tenhamos algo em comum, florzinha’”, finalizou;

Deolane acabou entrando na briga e entrou em contato com a advogada do casal da polêmica inicial, e se ofereceu para ajudar no caso para não serem prejudicados pelas atitudes do mendigo do amor.

Depois de todas essas declarações na manhã desta quinta-feira (7) o sem-teto resolveu processar a cantora por difamação. A advogada também contou que ainda não foi notificada pela justiça sobre o caso. Segundo um documento publicado pela colunista da Record TV Fabíola Reipert, Givaldo acusa Deolane de calúnia.

Pastor ofende mendigo e depois pede perdão

Dentre as diversas polêmicas, se destaca uma mais recente, com um pastor, que o ofendeu com xingamentos e depois pediu perdão ao mendigo.

“Servir e cuidei voluntariamente durante 8 anos de moradores de rua em BH, e conheço os realmente vagabundos e oportunistas de longe”, começou o pastor em sua postagem nos stories do Instagram.

“Givaldo Alves é um deles. Ser abjeto que você deve mudar de calçada quando o vir. Estuprador, criminoso e debochado e só no Brasil esse tipo faz sucesso. Talvez explique muita coisa”, completou.

O mendigo, ao ver a publicação do pastor, enviou uma resposta em sua defesa e afirmou que, ao acusá-lo de estuprador, ele estava cometendo um crime grave, por ser uma afirmação falsa.

“Na verdade, em condição de rua, muitas pessoas já fazem isso [mudar de calçada quando o veem], talvez para evitar a culpa de não poder ajudar, ou medo de ser importunada”, disse Givaldo.

“Me acusar de estuprador é um ato de mentira, além de ser um crime gravíssimo, agravando ainda mais quando se trata de um advogado no qual é um detentor das leis”, continuou.

Após a resposta do mendigo do amor, o pastor voltou atrás. Ele afirmou que ofendeu Givaldo em um momento de raiva e que iria retirar o post, além de pedir perdão.

“Confesso que falei tudo isso, num arroubo de raiva e ira sobre todo o ocorrido. Mas acabei de retirar o post e lhe peço minhas sinceras desculpas. Oro para que toda esta situação seja resolvida e lhe peço perdão. Me perdoe”, escreveu.

O mendigo publicou em seus stories no Instagram a retratação e pediu para que parassem com o discurso de ódio.

Givaldo pode estar sendo usado para dar golpes

Os youtubers e influencers Nando Moura e Ramiro Ferreira denunciaram, nesta quarta-feira (06), que Givaldo pode estar sendo usado pelo também influencer Diego Aguiar para aplicar golpes em seus seguidores.

Segundo Nando e Ramiro, conhecidos por seus vídeos sobre educação e gestão financeira, Diego estaria se aproveitando da recente fama de Givaldo e o orientando a gravar vídeos onde ele supostamente está ganhando dinheiro em um aplicativo de ações de forma fácil.

“Cara, realmente uma loucura. Nunca pensei que meninos tão novos e que não sabem de nada poderiam. Olha o quanto eu ganhei em um programa que me ensinaram hoje a lançar. Realmente essa meninada é fora de série”, diz Givaldo em dos vídeos, mostrado por Nando como exemplo.

Além das imagens mostradas pelo influenciador, Diego também publicou diversos outros vídeos e fotos ao lado de Givaldo, com mulheres e bebidas alcoólicas em festas.

Diego é conhecido no youtube e instagram por promover pirâmides financeiras de bitcoin. Nas redes ele acumula mais de um milhão de seguidores e, recentemente, deu um apartamento a Givaldo.

No início do mês passado, Givaldo se envolveu em uma polêmica ao ter relações sexuais com uma mulher em um carro e foi espancado pelo marido da vítima. Atualmente, enquanto o homem faz sucesso nas redes, a mulher está internada em uma clínica psiquiátrica.

E a mulher? Como fica?

Um dos maiores absurdos comentados neste caso são sobre a situação da mulher envolvida. Por vezes, é até esquecido que ela esteve presente e teve sua vida destruída pela situação. Internada e sem poder de fala, Sandra fica refém do que Givaldo e Eduardo dizem, além de ser taxada de traidora e maluca.

Os médicos que cuidam do tratamento dela, emitiram um laudo onde informam que a paciente sofre de “transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica”.

Assinado no dia 15 de março, o laudo foi feito por um psiquiatra do Hospital Universitário de Brasília (HUB). O terapeuta afirmou que a mulher tem “alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, falso reconhecimento, comportamentos desorganizados e por vezes inadequados”.

Sandra Mara continua internada e sem previsão de alta. Conforme o laudo, está em tratamento psicofarmacológico e em terapia antirretroviral profilática.