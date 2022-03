Frases do mendigo

Após entrevista, morador em situação de rua ganhou a internet com seu jeito charlatão e frases bem descritas

“Sou a única vítima de um convite maravilhoso, do qual vivi todos os prazeres possíveis.” Foi assim que Gilvaldo Alves, de 45 anos, descreveu o momento passado com Sandra Mara Fernandes, de 33 anos, no último dia 9. Seria mais uma fala normal, se o homem não fosse um dos protagonistas da história que movimentou a internet há duas semanas.

Gilvaldo é o morador em situação de rua espancado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, após ter sido flagrado tendo relações sexuais com a esposa do profissional, em Planaltina. O homem ainda disse não ter se arrependido de ter se envolvido com a mulher e disse que “não fez nenhum mal” para ser agredido.

Ao narrar os acontecimento, Gilvaldo utiliza de uma exagerada literalidade e até saudosismo, dizendo coisas como “ela tirou a roupa e era a coisa mais maravilhosa e linda no corpo de mulher. Perfeita, realmente perfeita”. As falas foram registradas em entrevista para o Metrópoles.

Veja algumas frases curiosas do amante: