Homem espanca sem-teto após flagrá-lo fazendo sexo com esposa

Um homem, de 31 anos, está sendo investigado após ter supostamente espancado um homem em situação de rua. O caso aconteceu em Planaltina, na última quarta-feira (09).

Segundo as investigações, o crime teria acontecido após o homem, que é personal trainer, flagrar a esposa fazendo sexo dentro de um carro com a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido acreditava que a esposa, que tem problemas psicológicos, estava sendo estuprada.

Após a agressão, a polícia foi acionada e os três conduzidos para o Hospital Regional de Planaltina (HRP). Os dois homens estavam machucados e a mulher em choque.

Em um vídeo de câmeras de segurança próximas ao local, é possível ver o momento em que o homem em situação de rua sai do carro e o marido defere socos, chutes e tapas contra ele. Pouco depois, a mulher sai do carro e se ajoelha no chão.