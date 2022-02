Gabriel Medina manda recado para ex-mulher: “Feliz por você”

O surfista apareceu em suas redes sociais parabenizando Yasmin Brunet pelo seu novo lançamento de cosméticos.

Gabriel Medina, de 28 anos, publicou nesta última terça-feira (8), uma mensagem para Yasmin Brunet, de 33 anos, de quem se separou recentemente. Os dois se casaram em dezembro de 2020 e anunciaram o divórcio no fim de janeiro deste ano.

Nos stories do Instagram, o surfista compartilhou um post da modelo sobre o lançamento de sua nova linha de cosméticos e escreveu: “parabéns e sucesso. Feliz por você”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

A separação de Medina e Yasmin, que se casaram há um ano, foi anunciada em janeiro. Yasmin já foi casada com Evandro Soldatti, com quem viveu por 15 anos, mas se separou em 2020. No mesmo ano, ela assumiu o namoro e se casou com Medina.