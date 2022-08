Fim da dupla Simone e Simaria repercute nas redes sociais e gera memes

Muitos internautas demonstraram tristeza pela separação e teve quem disse que acreditou que a briga entre as irmãs era apenas marketing

O anúncio oficial do fim da dupla Simone e Simaria nesta quinta-feira (18) repercutiu entre os fãs e gerou até memes nas redes sociais. Muitos internautas demonstraram tristeza pela separação e teve quem disse que acreditou que a briga entre as irmãs era apenas marketing.

Uma internauta comentou no Twitter que as irmãs jamais serão rivais ou inimigas e que se apoiam independente do que tenha acontecido. “Por que o amor que ambas sentem uma pela outra, é incondicional! Simone e Simaria não são mais uma dupla, mas sempre serão ‘As coleguinhas mais amadas do Brasil’.”

Outra usuária da rede social escreveu que todos os irmãos brigam, choram, se abraçam e, acima de tudo, ficam felizes pela conquista uma do outro. “Vocês têm tem milhares de fãs dentro e fora do Brasil! É o fim da dupla Simone e Simaria, mas não é o fim da carreira delas, ambas se amam.”

Algumas pessoas comentaram na rede social que vão ficar confusas quando as cantoras seguirem carreira solo. “Eu fiquei confusa, agora quando forem anunciadas nos programas de TV será bem estranho: ‘com vocês, Simone, ex-Simone e Simaria’, ou ‘com vocês, Simaria, ex-Simaria e Simone'”, escreveu um internauta.

Já alguns usuários do Twitter compartilharam memes sobre o fim da dupla, como o de uma boneca colocando a mão na boca sem acreditar com a legenda : “Menina que bafo”. Outro meme comparou as irmãs a dupla rival da ficção Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) que se odiavam na novela “A Favorita”.