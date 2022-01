Filme perdido de festival com Rolling Stones e morte de jovem negro é descoberto

Cenas de um filme caseiro revelaram imagens jamais vistas da banda The Rolling Stones e de outros nomes importantes da música dos anos 1960, como Carlos Santana e Jefferson Airplane, durante o festival de Altamont, segundo o jornal britânico The Guardian.

Realizado na Califórnia, o filme gravado em fitas de 8mm foi publicado pelo site da Biblioteca do Congresso americano no dia 4 de janeiro e infelizmente não possui áudio.



Durante os 26 minutos de imagens, que até o momento não têm autoria conhecida, é possível ver a apresentação principal da banda de Mick Jagger a partir dos bastidores do palco.



Também surge diante da câmera a carismática cantora Grace Slick, à frente do grupo Jefferson Airplane, um dos principais nomes do rock psicodélico à época.



Em outro momento, chama a atenção a agitada performance de Carlos Santana e sua banda Crosby, Stills, Nash & Young, que sobem ao palco sob a luz do pôr do sol.



O espírito hippie, no entanto, perde espaço no filme à medida que os Hells Angels tomam a cena. Contratada para promover a segurança do evento, a gangue de motociclistas passa a atacar tanto o público quanto os artistas do festival.



Episódio famoso foi quando, durante a apresentação dos Rolling Stones, um grupo de fans tenta subir ao palco. Um dos integrantes, o jovem negro Meredith Hunther, carregava uma arma, mas foi esfaqueado e morto na frente do público por um membro dos Hells Angel, Alan Passaro. Embora traga mais registros, o filme não acrescenta novas informações sobre esse caso.



A história do festival de Altamont já havia ganhado outra versão cinematográfica, o documentário “Gimme Shelter”, de Albert e David Maysles e Charlotte Zwerin, e é considerado símbolo da decadência da contracultura nos Estados Unidos.