Filhos em meio a pandemia: a maquiadora e influenciadora Mari Maria dá à luz ao seu segundo filho

Com 29 anos, a influencer Mari Maria, que ficou conhecida pela beleza de suas maquiagens, deu à luz ao segundo filho, Noah.

Em abril de 2020, a maquiadora conheceu o seu primeiro filho, Davi, em meio a uma grande fase da pandemia. Em seu Instagram, Mari Maria disse que em meio a um momento tão difícil, o filho trouxe paz.

Em agosto de 2021, Mari Maria anunciou a segunda gravidez em suas redes sociais.

A família vai crescer, estou grávida de novo Mari Maria

Desta vez, a influenciadora decidiu ter o filho em outro país, em Miami. No Youtube, Mari Maria gravou um vídeo da sua ida em Novembro para os Estados Unidos. No dia 5 de janeiro de 2022, em seu Instagram, ela publicou uma foto mostrando que Noah tinha chegado, e agradeceu aos médicos que a acompanharam no parto, Dr. Wladimir P. Lorentz e Ernesto Cardenas.