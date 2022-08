Filha de Fidel Castro diz que James Franco tem ‘habilidade’ para interpretar seu pai

Ator foi escalado para filme biográfico ‘Alina of Cuba’

A filha de Fidel Castro (1926-2016), Alina Fernández, demonstrou seu apoio à escolha do ator James Franco, 44, como intérprete do líder cubano no filme “Alina of Cuba”. “James Franco tem uma óbvia semelhança física com Fidel Castro, além de suas habilidades e carisma”, disse.

Ela comentou, em entrevista ao site Deadline, que também se orgulha porque “o projeto é quase inteiramente latino, tanto na frente quanto atrás das câmeras”. O filme está sendo gravado inteiramente em Cartágena e Bogotá, e deve ter a produção iniciada em 15 de agosto.

Fernández será interpretada pela atriz Ana Villafañe. O filme tem direção de Miguel Bardem e roteiro de Jose Rivera e Nilo Cruz, e irá seguir a história real da exilada cubana que se tornou defensora social, cujo nascimento foi resultado de encontro entre Revuelta e Castro.

“Ana Villafañe é extraordinariamente talentosa, e não só como atriz, porque também é uma grande cantora, muito completa. Tenho certeza que Mía Maestro, atriz que admiro, vai entender e interpretar Naty, minha mãe, de uma forma única e mal posso esperar para vê-la construindo a personagem”, completou.

O elenco de apoio de “Alina de Cuba” também inclui Alanna de la Rosa, Maria Cecilia Botero (“Encanto”), Harding Junior e os atores cubanos Sian Chiong e Rafael Ernesto Hernandez. “Para mim, a coisa mais importante sobre este filme é que a conversa sobre Cuba está viva”, afirmou Fernández. “Pessoalmente, a experiência é muito inesperada, mas acima de tudo, humilhante”.