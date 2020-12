Fernando e Sorocaba apresentam “Você Não é de Bar” com participação de Guilherme e Benuto

PUBLICIDADE

Fernando e Sorocaba lançam hoje (04) o single inédito “Você Não é de Bar”, com participação especial da dupla Guilherme e Benuto. Acompanhada de videoclipe, gravado no cenário da “Live Rancho”, a nova faixa é mais um lançamento da dupla com a gravadora Sony Music e já está disponível em todos os aplicativos de música.

Músicas nas plataformas: https://SMB.lnk.to/VoceNaoEDeBar

Videoclipe: https://bit.ly/ClipeVcNaoEDeBar

Composta por Felipe KeF, Kaique KeF, Rodrigo Marco e Cristhyan Ribeiro, “Você Não é de Bar” foi escolhida a dedo para ser gravada com os amigos Guilherme e Benuto. Sorocaba fala sobre o relacionamento com a dupla “Conheço a dupla há muitos anos, acompanhei todos os estágios da carreira deles. São dois seres humanos maravilhosos, tiveram grande incentivo do pai para seguir os passos na música. São dois caras muito musicais, tocam violino, violão, piano, acordeon, entre outros instrumentos, além de cantarem demais. É uma dupla completa. Só temos elogios a fazer”. Sorocaba comenta também sobre a música gravada em parceria “‘Você Não é de Bar’ é bem pra cima, a combina com o verão, tem tanto a cara de Guilherme e Benuto quanto de Fernando e Sorocaba. Temos certeza que o pessoal vai gostar bastante. O clipe foi gravado na ‘Live Rancho’ e, do meu ponto de vista, ficou uma das imagens mais incríveis”

Novo Projeto – ‘A Uma Música de Distância’

Com toda a mudança de cenário e isolamento social impostos pela pandemia da COVID-19, as lives surgiram para entreter o público. O diferencial de Fernando e Sorocaba sempre foi trazer inovação em todos os projetos, pensando sempre nos detalhes, cenários e no visual, que muitas vezes nem precisam ser os mais tecnológicos para serem os melhores. Dando continuidade nesse mood, a dupla fez algumas transmissões ao vivo com resultados incríveis, cenários orgânicos, naturais e de tirar o fôlego.

Durante o isolamento, os cantores tiveram tempo para compor e produzir mais, o que fez com que músicas inéditas – e incríveis – surgissem. Aproveitando os cenários das lives, Fernando e Sorocaba gravaram de 2 a 3 músicas antes de cada transmissão, que serão lançadas aos poucos, em formato de single. Ao final da sequência de lançamentos, todas as faixas serão compiladas, formando o novo álbum ‘A Uma Música de Distância’. No total, serão 14 músicas, 11 delas inéditas e algumas participações especiais como Clovis Pinho, Tierry, Baitaca, Serginho Moah e Guilherme e Benuto. As canções lançadas recentemente “Menina de Fivela” e “Preces de um Fazendeiro” já fazem parte deste novo projeto.