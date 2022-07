Fátima Bernardes não responde em quem vai votar

Em outro momento, Fátima foi indagada a respeito do que considera primordial na escolha de alguém para comandar o país

Conforme a eleição vai se aproximando, mais e mais artistas declaram seus votos. Porém, nem todo mundo gosta de se posicionar. Fátima Bernardes, 59, é um exemplo. Perguntada no Roda Viva (TV Cultura) para quem iria seu voto, ela preferiu não revelar.

“Eu acho que eu já dou [minha opinião sobre isso] no dia a dia. Eu não preciso dizer em quem eu vou votar para deputado, para senador, já recebi essa pergunta na fila”, começou ao relembrar o dia em que se entristeceu ao ver uma jovem que quis saber de suas preferências nas urnas.

“Ela me falou: ‘Eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar?’. A gente tem que ter tempo para se preparar, é um momento importantíssimo. Eu não falei. Eu não preciso declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara sobre o que eu penso”, rebateu Fátima.

Em outro momento, Fátima foi indagada a respeito do que considera primordial na escolha de alguém para comandar o país.

“Hoje em dia, é importantíssimo as pessoas que falem sobre sustentabilidade e que pensem na mulher e principalmente na diversidade”, disse. “Vou olhar sempre qual a postura do candidato ou do partido sobre os negros, a comunidade LGBTQIA+. São essas pessoas que quero ver pensando o futuro do Brasil.”