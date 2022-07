Fátima Bernardes dispara que estudou acabar com a TV Globinho: “Apresentei a ideia para esse horário”

Ex-apresentadora do ‘Encontro’ conta em entrevista ao ‘Roda Viva’ que já sentia que a TV estranhava a programação da manhã

Demorou mais de 10 anos para que Fátima Bernardes pudesse dizer que ela mesma estudou colocar fim na TV Globinho, que é lembrada por muitos até hoje. A ex-apresentadora do ‘Encontro’ contou em entrevista ao ‘Roda Viva’ que a TV já tinha dúvidas sobre a programação da parte da manhã e Fátima uniu o útil ao agradável.

Em entrevista ao 'Roda Viva', Fátima Bernardes revelou que foi ideia sua substituir a 'TV Globinho' na grade diária e choca viúvos do programa.pic.twitter.com/PheIHYevaJ — PAN (@forumpandlr) July 26, 2022

“Eu sou uma trabalhadora, trabalhei de segunda a sexta e os plantões do final de semana. O encontro eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa, olhei a grade da Globo, eu comecei a ouvir que a própria tv estava com um certa estranheza com relação aquele horário ali”, disse ela.

Fátima conta que pensou no programa especialmente para aquele horário, naquela hora para aquele intuito. “Vou sugerir um programa para esse horário, que venha da Ana Maria e que venha para entregar para o jornal local, pensei nesse horário e apresentei a ideia para esse horário”, contou.