“Cheguei a passar fome, porque perdi todos os contratos”, contou Marcelo Bimbi

Influenciadora conta que passou poucas e boas depois de término com Nicole Bahls no podcast ‘Chupim Metropolitana’

Eita, minha gente, o ex-marido de Nicole Bahls contou que comeu o pão que o diabo amassou depois do divórcio da apresentadora e ex-panicat. O influenciador revelou em entrevista ao ‘Chupim Metropolitana’ que chegou a passar fome e perder todos os seus contratos.

“Eu conto aqui na minha mão se tenho dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram. E eram esses os que eu menos dava valor”, contou.

Bimbi ainda relembra que quando era casado tinha diversos amigos, mas hoje conta só com os verdadeiros. “Quando eu era casado, morava na beira da praia, lá no Rio e no bem bom, eu tinha amigo pra [email protected] Depois que eu me separei e as coisas foram ficando difíceis, ruins, e não tinha um pra perguntar se eu queria um Resfenol. Hoje só anda do meu lado quem eu quero de verdade”, disse.