Mirella lamenta sumiço das bolsas de grife de malas extraviadas 

Nas redes sociais, a cantora comentou os perrengues de sua viagem para a França e do desaparecimento de alguns itens de valor

Logo após desabafar sobre suas malas extraviadas durante uma viagem à França, MC Mirella conseguiu reaver seus bens. A maioria deles. Além do perrengue com as malas, a cantora notou que suas bolsas de grife não estavam nas bagagens e se desesperou.

“Abri as malas, minhas bolsas de grife sumiram. Não estou acreditando. Está toda revirada porque mexeram e não estão aqui minhas bolsas de grife. Não estou acreditando nisso”, lamenta.

Assim que chegou no hotel, a cantora desabafou sobre as malas extraviadas. “As malas não chegaram. Já dei surto. Está me dando desespero”, desabafou. A cantora ainda contou que comprou uma sacola de um euro para guardar seus objetos pessoais enquanto não recuperava as malas.

“Minha vontade é de chorar, juro. Ainda por cima tive todos os meus cartões bloqueados. Preciso de muita oração. Está demais. Não vejo a hora de voltar para o Brasil”, admite.