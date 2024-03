Fãs de show cancelado por Taylor Swift no Rio devem receber indenização

Justiça de Santa Catarina determinou que a T4F, produtora responsável pelos shows de Swift no Brasil, deverá pagar R$ 34 mil a três fãs da cidade de Lages

Folhapress

São Paulo – SP

Os fãs de Taylor Swift que foram até o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, para assistir ao show da “The Eras Tour”, no dia 18 de novembro, devem ser indenizados. Na ocasião, Swift cancelou a apresentação cerca de 40 minutos antes de subir ao palco.

A Justiça de Santa Catarina determinou que a T4F, produtora responsável pelos shows de Swift no Brasil, deverá pagar R$ 34 mil a três fãs da cidade de Lages, que foram até o Rio de Janeiro para comparecer ao show naquele dia.

Na época, a cantora decidiu não se apresentar devido a morte de uma fã no show do dia anterior, 17 de novembro. Ana Clara Benevides teve uma parada cardiorrespiratória relacionada às altas temperaturas dentro do estádio, que chegaram à 60°C no dia em que os termômetros cariocas marcaram 40°C.

A empresa ainda pode recorrer. Procurada pela reportagem, a T4F afirmou que não comenta processos em discussão judicial.