Fãs de Madonna vão ficar de prontidão no Copacabana Palace até sábado

YURI EIRAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Fãs de Madonna planejam ficar de prontidão em frente ao Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada, a partir desta segunda-feira (29).

No próximo sábado (4), Madonna se apresenta na praia de Copacabana. A cidade espera 1,5 milhão de pessoas no show gratuito.

Os fãs se comunicam por grupos e páginas no Instagram a fim de conseguir informações sobre os movimentos de Madonna no hotel.

Madonna no Rio: saiba como chegar e o que levar para o show em Copacabana A artista chegou de jatinho ao Rio de Janeiro por volta das 10h e seguiu para o Copacabana Palace. No início da tarde, fez uma rápida aparição na janela do quarto. Assim que a notícia se espalhou, fãs se concentraram em frente à entrada do hotel.

O produtor de eventos Mozart Ferrer, 53, viajou de Pernambuco ao Rio de Janeiro para assistir ao show de Madonna. De mala na mão e camiseta estampada com o rosto da cantora, Ferrer ainda não a viu, mas está de prontidão em frente ao Copacabana Palace.

“Meu sonho é tirar uma foto com ela, mas estamos ficando idosos, então as chances estão diminuindo. Se eu pudesse encontrar com ela, diria: ‘Vai-se embora descansar, se aposente. Mas tira uma foto comigo antes’.”

Ferrer esteve no show da artista em 1993, no Maracanã, e diz que estará no show de Copacabana. Até lá, planeja passar os dias em frente ao hotel.

“Faço tudo por ela, porque é uma mulher revolucionária. Gosto das histórias de Jesus Cristo e Madonna. Jesus protegeu as prostitutas, e Madonna é à frente do seu tempo, mulher moderna.”

A comerciante Iris Cordeiro, 50, moradora de Copacabana, pretende alternar turnos com a tia, também fã de Madonna.

O plano é acompanhar a passagem de som na quinta (2), confirmada pela produção do show, mas sem horário definido. “Vou conciliar com o trabalho e pretendo passar aqui todos os dias. Estou na expectativa de que façam uma passagem de som na quinta. Como sábado vai estar lotado, a chance de vê-la de perto pode ser essa.”