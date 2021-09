Fãs arrancam diamante implantado na testa de rapper Lil Uzi Vert

Em fevereiro, o rapper compartilhou um vídeo no Instagram mostrando o enorme diamante rosa na testa, avaliada em R$ 124 milhões

FolhaPress

O rapper Lil Uzi Vert, 26, disse que os fãs arrancaram o diamante rosa que ele tem na testa. Ele falou ao TMZ que pulou no meio de uma multidão durante show no festival de música Rolling Loud, em julho, e eles arrancaram a pedra avaliada em “Eu fiz um show na Rolling Loud e pulei no meio da multidão e eles meio que arrancaram tudo. Estou me sentindo bem, ainda tenho o diamante, então me sinto bem”, disse o rapper.

Em fevereiro, o rapper indicado ao Grammy compartilhou um vídeo no Instagram mostrando o enorme diamante rosa na testa, avaliada em US $ 24 milhões (RS 124 milhões).

Um mês antes, ele havia publicado no Twitter que estava pagando há anos por um diamante rosa natural. “Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante real rosa natural. Muito minha cara”, disse o rapper que incluiu na publicação vários emojis de bolsa de dinheiro e um emoji de diamante.

O rapper também respondeu perguntas dos seguidores nas redes sociais e deu mais detalhes sobre o diamante, como que a pedra tem entre 10 e 11 quilates. Sobre ainda era rico após comprar a pedra, ele respondeu: “Sim, é por isso que demorou 5 anos.”