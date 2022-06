‘Fargo’ terá elenco de peso em sua quinta temporada

A atriz Juno Temple, além de Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh serão os protagonistas dos novos episódios do FX criado por Noah Hawley

A quinta temporada da série “Fargo” vai contar com grandes novidades no elenco. A atriz Juno Temple, de “Ted Lasso”, além de Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh serão os protagonistas da nova leva de episódios do FX criada por Noah Hawley.

Data de lançamento e mais detalhes do que vai acontecer nos episódios estão sendo mantidos sob sigilo pela emissora, que só divulgou o nome dos novos personagens: Dot para Temple, Roy para Hamm e Lorraine para Leigh.

A quinta temporada será ambientada em 2019, de acordo com o padrão da série de temporadas alternadas definidas no passado recente com as que ocorreram mais cedo. O mote da nova temporada diz: “Quando um sequestro não é um sequestro, e se sua esposa não for sua?”.

Temple atualmente estrela as produções “The Offer”, na Paramount +, e “Ted Lasso”, da Apple TV +, pela qual recebeu uma indicação ao Emmy em 2021. Hamm pode ser visto no novo “Top Gun: Maverick”.

Já Leigh participou de quatro temporadas de “Atypical”, da Netflix, e é a protagonista da segunda temporada de “Hunters”, série do Prime Video cuja data de lançamento ainda não foi confirmada.