Fantástico resgata apresentadora virtual Eva Byte em nova versão

São Paulo – SP

O Fantástico (Globo) exibe no próximo domingo (25) mais um episódio da série que relembra as cinco décadas do programa. Eva Byte, a apresentadora virtual do Show da Vida, será resgatada com novo visual.

Quando foi apresentada por Glória Maria e Zeca Camargo em 2004, Eva surpreendeu o público. O nome, na época, foi escolhido através de votação popular, entre cinco opções.

Através da inteligência artificial, a equipe de arte da Globo recriou uma versão 2.3 da apresentadora, que deu até depoimento para o documentário. “Ai, que saudade! Já me vesti de passista de escola de samba, fiquei debaixo d’água, fiz acrobacias de circo, usei mil roupas diferentes… Dizem que inteligência artificial não tem emoção, mas essa viagem no tempo mexeu comigo’, afirma a apresentadora virtual.

Os quadros de sucesso “Medida Certa”, onde celebridades encaravam o desafio de chegar ao peso estipulado no início do projeto, e “Detetive Virtual”, que checava se os fatos vistos na internet eram reais, também serão exibidos no episódio.