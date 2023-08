Mulher fica espantada após encontrar uma cobra saindo do vaso sanitário

Uma dona de casa ficou chocada quando foi usar o seu banheiro e deu de cara com a cobra de 12 metros ao abrir a tampa do vaso.

Meu Deus do céu, gente! Imagina o desespero dessa moca? Eu mesma teria gritando tanto que o Leblon inteiro me ouviria. Uma dona de casa na Tailandia se deparou com esse enorme réptil no momento em que abriu o vaso para fazer suas necessidades fisiológicas. Diante de tal situação, mesmo com o susto todo, a mulher entrou em contato com uma equipe de vida selvagem para poderem tirar o bicho e levá-lo para um local apropriado para o mesmo.



Os homens tiveram que quebrar o vaso sanitário, com permissão da dona da casa, já que não conseguiram tirar apenas puxando na força bruta. E assim que fizeram, eles conseguiram tirar a cobra gigante de lá , depois fizeram os procedimentos de rotina para essa situação e um deles ainda comentou “que experiência maravilhosa”.