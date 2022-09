Última semana para conferir a exposição “Brasília III Milênio – Utopia do Amanhã”

Obra instalada na entrada do Espaço Oscar Niemeyer pretende ser vista como símbolo de um movimento para projetar Brasília como referência da Nova Era

A utopia da arquitetura modernista conectada com uma visão profética de integração do Homem com a Natureza. Esse é um dos conceitos principais que norteiam a exposição “Brasília III Milênio – Utopia do Amanhã”, onde o público terá acesso ao Manifesto que conclama a uma nova perspectiva para a humanidade que tem sua gênese na capital do Brasil. A mostra reúne 10 esculturas do artista Rogério Reis que podem ser conferidas no Espaço Oscar Niemeyer até o próximo dia 28 de setembro (quarta-feira).

Logo na entrada do espaço, é possível contemplar a maior obra do artista já produzida. Com mais de cinco metros de altura, feita de concreto e aço, ela representa as curvas de Oscar Niemeyer que influenciaram fortemente a linguagem fluida do escultor.

“Acredito que Brasília, no futuro não muito distante, será vista como divisor de eras, como aprendemos nos livros de História. Mais do que o Acordo de Paris, a cidade simboliza a transmutação dos valores necessária para o III Milênio”, vaticina Rogério Reis, e defende ainda a pertinência de Brasília para sede de uma nova agência das Nações Unidas (ONU).

“São diversas características que fazem da cidade um caso único. Não apenas a utopia da arquitetura modernista, mas a fundação mística e profética de Dom Bosco de uma cidade-Eldorado, a proximidade com o chakra cardíaco de Gaia, na Chapada dos Veadeiros, com o manancial de cristais no Entorno. Como capital do Brasil, Brasília é o ente responsável pela Amazônia, pelas águas potáveis, pela biodiversidade e pelos povos originários.”

Na exposição “Brasília III Milênio – Utopia do Amanhã”, cada escultura de Rogério Reis é associada a um dos monumentos de Niemeyer da cidade. As obras estão agrupadas por temas: Gaia, Jasper Terral, Canto das Três Raças, Luna, Pytuna Ibak, Pele Preta, Pendulum, Turmalina Negra, Iemanjá e Void Corten. Foram produzidos filmes conceituais sobre a esculturas, em cartaz no auditório do próprio Espaço Oscar Niemeyer (EON).

O projeto original previa apenas a divulgação nas mídias sociais, pois é fruto de um edital do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF) on line, da pandemia. Diante da qualidade dos filmes, do conceito e das obras, a Secretaria de Cultura ofereceu o EON. Os filmes estão sendo divulgados em 5 importantes cidades do mundo por meio do instagram do artista @atelierrogerioreis, conforme previsto no edital.

Serviço

Exposição “Brasília III Milênio – Utopia do Amanhã”

Esculturas de Rogério Reis

Até 28 de setembro

Espaço Oscar Niemeyer (Praça dos Três Poderes)

Entrada gratuita