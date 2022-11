SurFace: Galeria Mezanino recebe exposição do fotógrafo Gabriel Wickbold

Exposição abre as portas para o público nesta quinta-feira (10) e reúne trabalhos feitos pelo artista carioca por mais de 10 anos. Todas as obras estarão à venda

A partir de 10 de novembro, a Galeria do Mezanino, localizada no rooftop da Torre de TV de Brasília, recebe a exposição “SurFace”, do fotógrafo carioca Gabriel Wickbold. Inédita em Brasília, a mostra traz 28 obras, com curadoria assinada por Marcello Dantas. O título da exposição, que tem a previsão de 30 dias, faz uma dualidade entre a expressão “sur face” (sobre o rosto) e a palavra “surface” (superfície), ideias que transparecem nas obras expostas.

Dividida em cinco módulos, a exposição reúne trabalhos feitos pelo artista por mais de 10 anos, em diferentes momentos, compilados em séries. Muitas das obras expõem e propõem reflexões sobre a face, a pele, o tato e a superfície física, além da ausência de contato vivenciada durante o isolamento, provocado pela pandemia, e abordada na série SóMós, feita em 2020. Além da fotografia propriamente dita, as imagens carregam intervenções diversas, da pintura à manipulação digital, até efeitos propositalmente provocados por grilos, em uma referência metafórica à grilagem de terras no norte do Brasil.

Gabriel Wickbold

Depois de adentrar os universos da poesia e da música, Gabriel Wickbold escolheu a fotografia como ponto focal na jornada artística em 2006. Desde então, com seis séries autorais, o currículo do artista reúne exposições em cidades do Brasil e exterior, a exemplo de São Paulo, Nova York, Paris, Londres e Lisboa, além de ter obras integrando acervos permanentes de museus como o Erarta (São Petersburgo, na Rússia) e o Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB), na capital paulista. Vale destacar que Wickbold é embaixador da BMW no Brasil, parceria que levou seu trabalho a Paris em 2019.

“Fui apresentado ao trabalho de Gabriel Wickbold já como um rito constituído. Um projeto estruturado que raramente encontra-se assim organizado. A beleza de adentrar um universo autoral é poder detectar um rastro por ele deixado dentro de seu labirinto”, compartilha Marcello Dantas, curador da mostra. “O grande fator seletivo na cadeia alimentar da vida é a determinação dos seus agentes. Gabriel é, sem dúvida, um criador determinado.”

Foto: Divulgação

Serviço

Exposição “SurFace”, de Gabriel Wickbold

Onde: Mezanino da Torre de TV de Brasília – Andar R – Eixo Monumental

Quando: a partir de 10 de novembro de 2022 (quinta-feira), às 17h30

Funcionamento da galeria: terça a domingo de 12h às 18h

Entrada: R$ 15

Observação: todas as obras expostas estarão à venda. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (61) 99167-7812