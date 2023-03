Réplica de dinossauro com 18 metros e que emite sons será inaugurada em Salto (SP)

O espaço está fechado desde a pandemia e deve reabrir em setembro deste ano com novidades que seguem a temática pré-histórica

Natalia Nora

São Paulo – SP



Circula pela internet o vídeo da montagem de uma réplica de dinossauro em tamanho real. Trata-se de uma obra que vai integrar o Parque Rocha Moutonnée, na cidade de Salto, a 76 quilômetros São Paulo.

O espaço está fechado desde a pandemia e deve reabrir em setembro deste ano com novidades que seguem a temática pré-histórica. O parque informa que a réplica do braquiossauro -o dinossauro que aparece vídeo- terá cerca de 18 metros de altura e vai emitir sons.



Além do braquiossauro, de um velociraptor e de um tricerátops em grandes dimensões, o parque deve reabrir com uma exposição chamada “Hominídeos”, cujos detalhes ainda não foram divulgados. Todos os projetos estão sendo feitos pela empresa Park Studios, especializada em construções temáticas.

A reforma do parque também envolve a renovação dos sanitários e a melhora da acessibilidade. Assim que as atrações estiverem prontas, o local deve reabrir a visitação com entrada gratuita.



PARQUE ROCHA MOUTONNÉE

Quando Setembro de 2023

Onde Rod. Rocha Moutonée, s/n – Lot. Terras de Sao Pedro e Sao Paulo, Salto

Preço Grátis