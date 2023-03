Shayan processa Deolane e exige indenização

O empresário está acusando a advogada de danos morais e pede que a mesma lhe indenize com R$40 mil.

É pessoal, ao contrário do que geralmente acontece, os integrantes da última edição do reality A Fazenda não deixaram as suas diferenças dentro do programa, um ótimo exemplo disso é o Shayan que está processando a Deolane e exigindo que a advogada lhe pague uma indenização por danos morais.

Ao que tudo indica, o processo está sendo movido devido às ofensas que a viúva de MC Kevin proferir contra o empresário, lhe chamando de ‘lixo’, ‘macho escroto’, ‘falso’, ‘tarado’. De acordo com o colunista Gabriel Perline, Shayah pede que Deolane o indenize no valor de R$40 mil.

“Os vídeos referendados nesta peça demonstram que o autor foi chamado de mentiroso, lixo, falso, doente mental, perturbado, psicopata, babaca, nojento, aproveitador, sem vergonha, enrustido e homofóbico. Quando não tinha de presenciar estas atrocidades, era para ficar sabendo depois que sua reputação vinha a ser manchada por estes absurdos”, diz o processo.