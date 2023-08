Vogue Fashion’s Night Out chega ao Brasília Shopping em 1º de setembro

A ideia é propor a temática sob óticas sinérgicas, perpassando pautas de comportamento, sociedade, consumo e lifestyle

Sob o selo da maior publicação de moda do país, o Brasília Shopping abrirá o calendário de celebrações do fashion month com o Vogue Fashion’s Night Out, no dia 1º de setembro. A ideia é propor a temática sob óticas sinérgicas, perpassando pautas de comportamento, sociedade, consumo e lifestyle. O evento terá entrada gratuita e será aberto ao público.

Como de costume, esta edição será direcionada por um tema que dará o tom, a trilha e atmosfera da comemoração. A temática deve ser divulgada nas redes sociais do Brasília Shopping em breve. A programação será dividida entre talks capitaneados por especialistas, desfiles de etiquetas presentes no mix do mall, ativações imersivas no universo das marcas e experiências inéditas.

Serviço

Vogue Fashion’s Night Out

Data: 1º de setembro de 2023

Local: Brasília Shopping – SCN, quadra 05, bloco A – Asa Norte, Brasília-DF

Evento gratuito e aberto ao público

Mais informações em breve, nas redes sociais do Brasília Shopping